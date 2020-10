Daniela Benítez y Gabriel Cañas protagonizan musical con éxitos románticos en inglés

"Love, un concierto de amor" se titula el nuevo montaje teatral que se desarrollará en el Teatro Nescafé con su ciclo online el próximo sábado 24 de octubre.

Producido por Cultura Capital, el concierto teatral está protagonizado por Daniela Benítez y Gabriel Cañas que interpretarán varios covers de inolvidables canciones románticas del pop anglo.

Junto a una banda, los artistas repasarán hits como "You are so Beautiful" de Joe Cocker; "All by Myself" de Céline Dion; "Hopelessly Devoted to you" de Olivia Newton-John y "Lately" de Stevie Wonder, entre otros grandes éxitos, para contar la historia de un reportero de guerra y una voluntaria de enfermería, quienes se refugian en un cine vacío para fantasear con viejas películas románticas que aún se proyectan.

El montaje se realizará en el recinto de Providencia con medidas sanitarias, con distanciamiento y camarines separados, y sin público presente.

Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek, con un valor de $5.000.