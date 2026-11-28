El mundo de las artes escénicas en Chile lamentó la muerte del destacado director teatral, dramaturgo y pedagogo Gustavo Meza, quien falleció a los 88 años. La noticia fue dada a conocer por la compañía Teatro ICTUS, espacio donde desarrolló parte fundamental de su carrera.

Su partida se produce apenas tres días después del deceso de la reconocida actriz Delfina Guzmán, quien fuera su esposa y madre de dos de sus dos hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo Meza, marcando una semana de profundo duelo para la escena cultural nacional.

Nacido en Osorno en 1938, Meza dejó una huella imborrable en la dramaturgia y la formación actoral del país. Su extensa trayectoria y aporte al desarrollo cultural le valieron en 2007 el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

Entre sus principales hitos destaca la fundación en 1974 de la compañía y escuela Teatro Imagen, institución desde la cual formó a múltiples generaciones de intérpretes y promovió la creación teatral en tiempos complejos para el país.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Teatro ICTUS destacó su estilo inconfundible y su entrega al trabajo colectivo, enviando además sus condolencias a sus hijos y a la actriz Elsa Poblete, su compañera de vida y creación artística durante décadas.