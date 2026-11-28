Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista (PS), afirmó este sábado en Cooperativa que los coletazos del denominado "caso Firmas" en el Senado se deben superar "con conversación, diálogo y reflexión" entre los integrantes del Socialismo Democrático.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente socialista abordó la controversia que involucra a legisladores de su colectividad y del PPD, por el presunto uso no autorizado de firmas para retirar los permisos constitucionales de viaje de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD) durante la tramitación del Presupuesto, lo que habría incidido en el cálculo de los quórum mientras ambos viajaban en Asia con el Presidente José Antonio Kast.

Al ser consultado por los roces internos que ha generado la polémica, el exdiputado subrayó que "nuestra historia con el PPD es de larga data, de muchas décadas, y sin lugar a dudas que cualquier situación de esta naturaleza es menor con respecto a las situaciones mayores que hoy día se están viviendo (en el país)".

"En el ámbito de la política, lo que ha ocurrido en el último momento hay que superarlo con conversación, diálogo y reflexión. La semana anterior estuvimos en la sede del PPD, en la reunión de los partidos de oposición, mantenemos un diálogo permanente", aseveró.

Al ser consultado por las compensaciones que demandan senadores del PPD -que exigen presidir comisiones clave tras sentirse perjudicados por el retiro de rúbricas-, Barrios sostuvo que los legisladores que las solicitaron no han "definido cuáles son".

Respecto a la posición de la timonel del PS, la senadora Paulina Vodanovic, el vicepresidente de la tienda enfatizó que "la presidenta goza del apoyo del partido, y eso está ejemplificado en todo el trabajo institucional que se sigue desarrollando".

Frente a las diligencias que lleva a cabo la PDI en el marco de la indagatoria del caso Firmas, el otrora legislador puntualizó que "nosotros como partido hemos dicho que todo esto tiene que esclarecerse a la brevedad, que se tienen que realizar todas las investigaciones. Eso es lo pertinente y necesario cuando hay situaciones de duda, de crítica".

"El vocero es muy impertinente"

Barrios también se refirió a las críticas del subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas (UDI), quien calificó al PS de "oposición intransigente" y sostuvo que los sectores "menos democráticos y menos dialogantes" han ganado terreno dentro de la colectividad.

"El vocero es muy impertinente, una persona que no sé qué tipo de vocería quiere señalar, algo que le ayude o que no le ayude a nuestro país. EL PS siempre ha definido ser una oposición clara al Gobierno de José Antonio Kast porque entendemos que está generando una regresión política y social en nuestro país, y nosotros sin lugar a dudas nos vamos a oponer defendiendo a la gente", reprochó.

En ese sentido, el vicepresidente socialista subrayó que "cuando el vocero Arenas señala, de manera pedante e innecesaria, esta suerte de desprecio al PS, yo le quiero señalar que el PS de Chile es parte de la historia de nuestro país: ha aportado grandes presidentes y grandes iniciativas a nuestro país".

"El PS es parte de la historia de Chile, y con esa prepotencia por parte del vocero de Gobierno no se avanza, sino más bien muestra una conducta innecesaria para el debate democrático, el diálogo entre opositores y oficialistas en la democracia", concluyó.