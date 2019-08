Guillermo Francella: Muchas veces la tecnología sumó, pero muchas veces restó

Lo conocemos por su faceta como actor, en la pantalla grande y también en el teatro, pero Guillermo Francella decide estar por primera vez solamente dirigiendo en "Perfectos desconocidos", obra que cruzará la cordillera este próximo 15, 16 y 17 de agosto para presentarse en el Teatro Oriente.

Instalado en el Teatro Metropolitan Sura, donde la obra tuvo dos exitosas temporadas, Francella aseguró a Cooperativa que el montaje, basado en la cinta de Paolo Genovese, trata "un tema muy actual, que seduce, que intriga, que es el uso de los celulares".

"Son cuatro matrimonios que asiduamente se encuentran en la casa de cada uno a comer como muchas parejas, se conocen hace tiempo, hay diferencias de edades, son muy heterogéneos en su color y a partir de un juego, medio perverso, medio raro, la dueña de casa pregunta si hay secretos que esconder, 'qué secretos tenemos, entonces si no hay ningún secreto propongo un juego, ¿qué juego? Propongo que cada mensaje de whatsapp o llamado se ponga en manos libres y se comparta entre todos'".

"Un silencio, una incomodidad que se genera, pero que no es solo desde la clandestinidad o desde la trampa o de buscar algo que podamos decir 'me pueden descubrir', sino que de la invasión a la privacidad, donde se descubren un montón de cosas, miserias, cosas ocultas y se empieza a generar una carcajada muy tensa, nerviosa, se pasa por todos los estados y se produce un hecho artístico extraordinario", contó Francella.

Para el director argentino es "algo muy actual esta locura que estamos todos mirando para abajo, que no se vuelve a mirar a los ojos, que estamos todos absolutamente desconectados, este advenimiento de las redes sociales. Muchas veces la tecnología sumó, pero muchas veces restó.

"El avance desmedido, esto de compartir con tus seguidores tu vida entera, desde la mañana temprano 'mira lo que estoy desayunando', es mortal para mí, no comulgo en lo más mínimo con eso y esto no significa que el que comulgue está equivocado y yo no, es como cada uno pueda vivir y de esto habla la pieza".

Las funciones serán los días 15, 16 y 17 de agosto en el Teatro Oriente y las entradas ya están a la venta a través del sistema Puntoticket.