John Malkovich vuelve a Chile con obra inspirada en textos de Roberto Bolaño

El actor estadounidense John Malkovich regresará a Chile con la obra "El infame Ramírez Hoffman", basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño, con funciones el 23 y 24 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes.

El intérprete, quien debutó en el país en 2012 con "The Infernal Comedy", vuelve ahora como narrador de esta propuesta escénica que combina literatura y música en vivo. La obra tiene una duración de 90 minutos y se presentará en inglés con subtítulos proyectados en pantalla.

En escena, Malkovich estará acompañado por un trío musical liderado por la pianista Anastasya Terenkova, junto al violinista Andrej Bielow y el bandoneonista Fabrizio Colombo. El montaje incorpora composiciones de autores como Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi y Erik Satie, entre otros.

La historia aborda la figura de Carlos Ramírez Hoffman -también conocido como Carlos Wieder, figura central de la novela de Bolaño "Estrella distante"-, un aviador-poeta vinculado al aparato represivo de la dictadura chilena, en una puesta en escena que cruza suspenso, música y reflexión en torno al vínculo entre arte y ética.

Las entradas estarán disponibles desde el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas a través del sistema Ticketmaster y en la boletería del teatro, mientras que ambas funciones comenzarán a las 20:00 horas.