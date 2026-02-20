Urgen a donación de sangre para lesionados del accidente en Renca

La emergencia tras el grave accidente ocurrido en la comuna de Renca mantiene en alerta al sistema de salud chileno. Tras un recorrido por los centros asistenciales en los que permanecen internadas las víctimas, el ministro de Salud subrogante, Bernardo Martorell, entregó un balance actualizado sobre el estado de los pacientes.

Según informó la autoridad, hasta el momento no se han registrado nuevos fallecimientos, pero el panorama clínico es complejo.

"De estos 17 pacientes, tenemos información que solo uno estaría con cuidados intermedios, es decir, de baja gravedad (...), pero todos los demás, 16 pacientes, tendrían un alto porcentaje de su cuerpo afectado. Por tanto, son todos pacientes de un alto riesgo vital, de alta gravedad", señaló Martorell.

Fases de tratamiento

De los pacientes, seis se encuentran internados en la Mutual de Seguridad, tres en la Clínica Indisa, tres en la ACHS, dos en la Posta Central, uno en el Hospital Félix Bulnes, uno en la Clínica Bupa y uno en Red Salud.

El ministro explicó que el tratamiento de un paciente quemado se divide en tres etapas críticas. La primera busca la estabilización mediante fluidos intravenosos y cirugía descompresiva; la segunda se enfoca en la rehabilitación temprana y apoyo psicológico familiar; y la tercera involucra la cobertura cutánea necesaria para la sobrevivencia.

Respecto a los insumos necesarios para esta última etapa, Martorell insistió en la tranquilidad: "Venimos de una reunión con el equipo que gestiona el Banco de Tejidos, donde hay suficiente stock de piel humana que, a partir de donantes, está almacenada y debidamente procesada, disponible para las necesidades de cobertura que van a tener estos pacientes en los días que vienen.", expresó.

Llamado urgente a la donación de sangre

El Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para acercarse a los centros de donación de sangre, destacando especialmente el Centro Metropolitano de Sangre ubicado en Providencia (frente al Costanera Center), así como los puntos habilitados en hospitales y clínicas.

"Invitamos a la ciudadanía a sumarse a la donación de sangre, que siempre aumenta su demanda por casos como este, una situación de emergencia de gran magnitud que hemos vivido", concluyó el ministro subrogante.