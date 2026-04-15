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Tópicos: Cultura | Teatro

"La contadora de películas": adaptación de novela de Rivera Letelier tendrá dos funciones en el Teatro CA660

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Estrenada en 2015, la obra "La contadora de películas" -adaptación teatral de la novela homónima de Hernán Rivera Letelier- tendrá dos únicas funciones durante abril en el Teatro CA660, ubicado en Las Condes

Los días 23 y 24 de abril, a las 20:00 horas, el escenario verá el montaje dirigido por Juan Carlos Zagal, y que tiene en su elenco a Laura Pizarro, Sofía Zagal, Christian Aguilera, Daniel Gallo y Luciano Reinoso.

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