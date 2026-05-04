La película "La Ballena" llega con su obra de teatro a Chile

La película "La Ballena" protagonizada por Brendan Fraser, quien obtuvo el primer Premio Oscar de su carrera gracias a esta actuación, llega a las tablas nacionales con su obra de teatro.

Utilizando un traje especial que simula un peso de 227 kilos, el actor argentino Julio Chávez protagoniza esta versión teatral argentina de la obra del dramaturgo estadounidense Samuel D. Hunter, que inspiró la película homónima dirigida por Darren Aronofsky.

Bajo la dirección de Ricky Pashkus y con el mismo elenco que se ha presentado en Argentina, incluyendo a Laura Oliva, Carolina Kopelioff, Máximo Meyer y Emilia Mazer, la obra fijó una única presentación en Chile.

"La Ballena" se presentará el viernes 24 de julio, a las 20:00 horas, en el Teatro Teletón, teniendo disponibles sus entradas mediante PuntoTicket con precios que van desde los 35.500 a los 79.350 pesos.