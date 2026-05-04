Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago22.2°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Cultura | Teatro

La película "La Ballena" llega con su obra de teatro a Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Julio Chávez interpreta al personaje que le dio el Oscar a Brendan Fraser.

La película
 Cactus Medios

El actor argentino usa un traje especial que simula un peso de 227 kilos.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La película "La Ballena" protagonizada por Brendan Fraser, quien obtuvo el primer Premio Oscar de su carrera gracias a esta actuación, llega a las tablas nacionales con su obra de teatro.

Utilizando un traje especial que simula un peso de 227 kilos, el actor argentino Julio Chávez protagoniza esta versión teatral argentina de la obra del dramaturgo estadounidense Samuel D. Hunter, que inspiró la película homónima dirigida por Darren Aronofsky.

Bajo la dirección de Ricky Pashkus y con el mismo elenco que se ha presentado en Argentina, incluyendo a Laura Oliva, Carolina Kopelioff, Máximo Meyer y Emilia Mazer, la obra fijó una única presentación en Chile.

"La Ballena" se presentará el viernes 24 de julio, a las 20:00 horas, en el Teatro Teletón, teniendo disponibles sus entradas mediante PuntoTicket con precios que van desde los 35.500 a los 79.350 pesos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada