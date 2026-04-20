Obra "Hamlet-Multitud" regresa a la cartelera con Julio Milostich y Ximena Rivas

El aclamado montaje "Hamlet-Multitud", bajo la dirección de Claudia Echenique, regresa a la cartelera del Teatro UC con funciones programadas entre el 8 y el 30 de mayo.

Esta lectura contemporánea del clásico de Shakespeare se caracteriza por poner el foco en lo colectivo, desplazando el conflicto del protagonista hacia una comunidad en tensión. Para este reestreno, la producción suma al destacado actor nacional Julio Milostich, cuya incorporación promete introducir un nuevo matiz en escena al interpretar a un personaje que funciona como detonante ético y político dentro de la obra.

La temporada tendrá sus funciones de miércoles a sábado a las 19:00 horas en la Sala Eugenio Dittborn. Milostich se integra a un elenco sólido que ya contaba con reconocidas figuras como Vicente Almuna, Ximena Rivas, Gonzalo Robles y Camilo Carmona, entre otros talentos.