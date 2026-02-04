Síguenos:
Cultura | Teatro

Obra que homenajea a mujeres del carbón llega a España


Redacción Cooperativa

"Lota, las mujeres del carbón" se presentará en la ciudad de Asturias.


El espectáculo chileno "Lota, las mujeres del carbón", dirigido por el coreógrafo y bailaor Pedro Fernández Embrujo, se presentará el 15 de febrero en Asturias, España, como un homenaje a la memoria minera y al rol fundamental de las mujeres en la historia del carbón.

Inspirada en la ciudad de Lota, histórico centro de esa minería en el Biobío, la obra reconstruye -desde la danza, el teatro y la música en vivo- uno de los procesos sociales más significativos del sur del país, poniendo en el centro a las mujeres como pilares de la vida comunitaria, la resistencia social y la memoria colectiva.

La puesta en escena -que estará en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres- cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Política Llinguística y Deporte del Principado de Asturias, la Fundación Chile-España y el apoyo de la Embajada de Chile en España.

