Obra que homenajea a mujeres del carbón llega a España
"Lota, las mujeres del carbón" se presentará en la ciudad de Asturias.
El espectáculo chileno "Lota, las mujeres del carbón", dirigido por el coreógrafo y bailaor Pedro Fernández Embrujo, se presentará el 15 de febrero en Asturias, España, como un homenaje a la memoria minera y al rol fundamental de las mujeres en la historia del carbón.
Inspirada en la ciudad de Lota, histórico centro de esa minería en el Biobío, la obra reconstruye -desde la danza, el teatro y la música en vivo- uno de los procesos sociales más significativos del sur del país, poniendo en el centro a las mujeres como pilares de la vida comunitaria, la resistencia social y la memoria colectiva.
La puesta en escena -que estará en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres- cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Política Llinguística y Deporte del Principado de Asturias, la Fundación Chile-España y el apoyo de la Embajada de Chile en España.