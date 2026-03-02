Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.0°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Cultura

Tras ocho años paralizadas, se retoman las obras de ampliación del GAM

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El proyecto contempla una inversión de casi 130 millones de dólares e incluye una gran sala para 2.500 espectadores.

Tras ocho años paralizadas, se retoman las obras de ampliación del GAM
 Ministerio de las Culturas

"Chile se integrará a un circuito de escenarios internacionales y recibirá espectáculos nunca antes vistos", aseguró Alejandra Martí, directora del centro cultural.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), considerado uno de los principales de Chile y ubicado en el centro de Santiago, se reiniciaron este lunes tras casi una década paralizadas.

El proyecto implica una inversión de 114.000 millones de pesos chilenos (unos 129 millones de dólares) y contempla, entre otras cosas, la construcción de una gran sala con capacidad para 2.500 espectadores.

"Estamos orgullosos de ver cómo se materializa esta obra, probablemente la más importante del Estado de Chile en materia de infraestructura cultural", dijo en un acto oficial la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Con la nueva sala, "Chile se integrará a un circuito de escenarios internacionales, recibirá espectáculos nunca antes vistos y además permitirá a artistas y creadores nacionales soñar en grande", agregó por su parte la directora del GAM, Alejandra Martí.

El proyecto inicial arrancó en 2015, pero enfrentó grandes inconvenientes desde el comienzo y las obras se paralizaron con el 45 % de avance en 2018, debido a la quiebra de la empresa a cargo, la constructora española Ecisa.

El nuevo diseño agregará 16.000 metros cuadrados a la construcción original e incluye otros aspectos como la modificación del sistema de traslado y guardado de butacas, la incorporación de tecnología LED al sistema de iluminación y el mejoramiento del proyecto de climatización, según el ministerio.

La reactivación de las obras, a cargo ahora del consorcio GAM Moller DVC SpA, fue una de las principales propuestas culturales de Gabriel Boric, que en poco de más de una semana traspasará el poder a José Antonio Kast.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada