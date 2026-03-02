Comisión parlamentaria solicitó que el Gobierno pida la salida del embajador de EE.UU.
El exhorto -de carácter político y no vinculante- fue planteado por René Alinco y aprobado con tres votos, en una sesión con bajísima asistencia (apenas cinco de 13 integrantes).
En la misma, el ministro Juan Carlos Muñoz reiteró que el proyecto del cable submarino chino se puso en pausa para reevaluación después de que Washington encendiera "alertas de seguridad nacional".
Brandon Judd, representante de la Administración Trump, no ha ahorrado calificativos para criticar al Gobierno de Gabriel Boric a propósito del proyecto Chile-China Express.