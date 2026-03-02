Comisión parlamentaria solicitó que el Gobierno pida la salida del embajador de EE.UU.

En una sesión marcada por la tensión diplomática y la seguridad nacional, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes una solicitud para que el Gobierno de Chile oficie a la Cancillería y pida formalmente a Estados Unidos el retiro de su embajador, Brandon Judd.

La medida surge tras la declaración del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien entregó detalles a la instancia parlamentaria sobre la suspensión del proyecto de fibra óptica submarina que conectaría Concón con Hong Kong.

Según explicó el secretario de Estado, una visita de funcionarios de la embajada estadounidense a la Subsecretaría de Telecomunicaciones activó "alertas de seguridad nacional" para ambos países, lo que derivó en la decisión del Presidente Gabriel Boric de anular la firma digital de Muñoz para frenar y reevaluar el avance del proyecto.

La iniciativa de solicitar el retiro del diplomático fue impulsada por el diputado René Alinco y fue aprobada con tres votos a favor, uno en contra y una abstención, en una sesión que contó con la presencia de sólo cinco de los 13 integrantes de la instancia legislativa.

La solicitud tiene un carácter político y no vinculante, pues esta facultad recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo.

La controversia sobre el cable submarino Chile-China no termina aquí. Durante la sesión se anunció que se buscará conformar una comisión investigadora en la Cámara Baja para esclarecer los detalles de la supuesta intervención extranjera y los motivos técnicos y de seguridad que llevaron a paralizar una de las obras de conectividad digital más ambiciosas del último tiempo.