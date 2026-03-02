Grau y las tensiones internacionales: "Lo que hemos ganado como país no lo veo en riesgo"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, manifestó en Cooperativa que, pese a las tensiones internacionales en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, no existe un riesgo de perder la estabilidad económica del país.

En conversación con Lo que Queda del Día, Grau aseveró que "hay un efecto directo en el precio del petróleo, nosotros somos importadores netos de petróleo y eso puede tener un efecto en el alza del petróleo en las semanas que vienen. La buena noticia al respecto es que Chile tiene un mecanismo que tiene más de una década, que es el Mepco, que tiene como finalidad amortiguar este tipo de alzas, sobre todo si son alzas coyunturales, es decir, que van a durar un periodo corto de tiempo".

"Lo que hace el Mepco es que, en vez de que las personas enfrenten ese alza inmediata que se está viendo a nivel internacional, esto lo amortigua y logra que en la medida que no sean alzas constantes en el tiempo, sino que sean coyunturales, eso no se traspase de forma inmediata al bolsillo de las familias chilenas. Eso es bien importante, porque ha habido un alza de en torno al 8% desde más o menos el viernes de la semana pasada", recordó.

Grau añadió que "Chile es una economía abierta, cuyo desempeño económico en parte depende de la situación de los mercados internacionales. Nosotros vendemos nuestros productos a todas las regiones del mundo y por ende, si a propósito de esta situación se genera más incertidumbre, eso puede tener un impacto en el mediano o largo plazo".

"Somos una economía que por supuesto está expuesta a lo que ocurre en el resto del mundo, una economía mediana y abierta además, pero lo que hemos podido ver hasta ahora es que es una economía que logra ser resiliente a este mundo que está siendo más acontecido de lo que hubiéramos pensado hace algún tiempo", puntualizó.

El titular de Hacienda valoró que "el ajuste que hubo de gasto en nuestro primer año de gobierno fue más de un 20% en términos reales, y eso en conjunto con las políticas del Banco Central nos permitió ir conteniendo la inflación y llevándola a la situación en la que estamos actualmente (...) Cuando los salarios suben más que la inflación, significa que se pueden comprar más bienes y servicios. Eso que hemos avanzado y que hemos ganado como país, yo no lo veo en riesgo en un corto o mediano plazo con las noticias que hemos tenido hasta ahora".

Sobre el negativo Imacec de enero dado a conocer esta jornada, Grau planteó que "en términos de la actividad económica, del crecimiento, el 2025 cerramos con un crecimiento de 2,3%, pero si uno se concentra en el crecimiento del PIB no minero, que es el 90% de nuestra economía, el crecimiento fue 2,8%, es decir, cerca del 3%. Y la visión que tiene el Banco Central, la visión que tiene el mercado y la visión que también tenemos desde el Ministerio de Hacienda, es que el 2026 debiéramos tener un crecimiento entre el 2 y el 3%".

"A pesar de que este dato es inesperado, eso es indiscutible, yo no veo razones para pensar que no debiéramos tener un año 2026 de acuerdo a lo que se ha visto en distintas proyecciones de los diversos actores del mercado", insistió.