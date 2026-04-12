Rodrigo Rojas se coronó campeón en la Premier League de Karate en China

Rodrigo Rojas sigue demostrando por qué es uno de los mejores karatecas del planeta y este domingo alcanzó lo más alto del podio en la Premier League de Leshan, China, tras imponerse en la final por un estrecho 7-6 al bosnio Anes Bostandzic.

Con este resultado de la categoría +84 kilos, no solo sumó su tercer título en este tipo de torneos, sino que se consolidó como el líder exclusivo del ranking mundial de su categoría con 2.130 puntos.

Con esto, Rojas acumula dos oros en las fechas disputadas este año en el circuito de la World Karate Federation (WKF). Este rendimiento lo posiciona como el máximo favorito para adjudicarse el título de "Grand Winner" de la temporada, cuya definición será en la última fecha en Rabat, Marruecos, programada para junio próximo.

Además de la victoria de Rojas, la delegación nacional en Asia destacó por la actuación de Enrique Villalón, quien en la categoría de 60 kilos finalizó en el quinto puesto, sumando valiosos puntos para el escalafón internacional.