Luego de tres meses, Irán levantó su bloqueo al internet global

Tras 88 días de bloqueo -el más largo del que haya registro-, Irán restauró este miérocles el acceso al internet global.

"¡Bienvenido de nuevo, Irán! Las estadísticas muestran un nuevo aumento de la conectividad a medida que las redes móviles y otros segmentos se vuelven a conectar a Internet", informó en la red social X la plataforma Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

Medios iraníes como la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, confirmaron que el acceso al internet internacional (que estaba interrumpido desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero- fue restaurado, tanto desde conexiones fijas como móviles.

La agencia de noticias EFE constató que páginas y servicios de fuera del país persa comenzaron a ser accesibles desde el martes por la tarde, y que la accesibilidad fue aumentando a lo largo de la noche y se amplió más este miércoles, descontando la censura habitual del régimen teocrático.

El acceso, de hecho, no es total, ya que se mantiene el bloqueo de aplicaciones como Whatsapp, X o Instagram, entre otras, pero que se pueden "saltar" mediante uso de VPNs.

Durante el bloqueo solo era posible acceder desde Irán a una intranet con acceso a medios estatales y servicios locales.

A qué costo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció el lunes que había ordenado la restauración de internet global, uno de los asuntos más sensibles del debate político iraní tras meses de restricciones, que afectaron especialmente a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

Este bloqueo de 88 días es el más largo de este tipo del que hay registro, superando los 72 días que duró el que las autoridades de Birmania impusieron durante el golpe de febrero de 2021, o el de Sudán en junio de 2019, que duró 36 días.

El ministro iraní de Comunicaciones, Sattar Hashemi, informó que el corte de internet global le cuesta al país unos 30 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores que dependen de la economía digital.

La restauración se produce en momentos en que Irán y Estados Unidos han intensificado las conversaciones para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo esta jornada que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial, y que solucionarlas llevará "unos días".