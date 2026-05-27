Migraciones notificará a empresas con trabajadores extranjeros en situación irregular

En el marco del plan "Escudo Fronterizo" del Gobierno, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció desde la frontera de Colchane una nueva ofensiva administrativa orientada a combatir la informalidad laboral de personas indocumentadas.

Según informó la autoridad, el organismo comenzará en los próximos días a oficiar formalmente a empresas y empleadores que mantengan en sus planillas a trabajadores en situación migratoria irregular.

Esta fiscalización es posible gracias a un traspaso de información desde la Superintendencia de Pensiones.

Mediante este cruce de datos, Migraciones detectó una cantidad significativa de personas que poseen un número provisorio en las AFP para realizar sus cotizaciones obligatorias, pero que no cuentan con un RUT válido ni con los permisos de residencia necesarios para ejercer labores remuneradas en el país.

Las notificaciones otorgarán un tiempo delimitado para que los contratantes asuman su responsabilidad directa y resuelvan la condición migratoria de quienes ejercen labores remuneradas.

La visita de Sauerbaum a la macrozona norte también tuvo como fin supervisar la ampliación de la zanja fronteriza, obra ejecutada en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas y el Ejército.

"Estamos bien satisfechos con lo que hemos visto: hay un avance notorio y evidente no solamente en la baja de ingresos clandestinos, sino también en las reconducciones, que son muy escasas", afirmó.

Según el balance oficial entregado por el Ejecutivo, los ingresos clandestinos han experimentado una baja considerable, pasando de 2.500 registros el año anterior a 266 en el periodo actual.