¡Crack! Chileno Cristián Olivero se adjudicó el US Open de taekwondo

En una maciza actuación el taekwondista chileno Cristián Felipe Olivero se adjudicó el US Open de la especialidad en la categoría -68 kilos.

El deportista nacional venció en semifinales al japonés Rei Tsuruoka.

Luego en la final se enfrentó al estadounidense Maikol Rodriguez, a quien venció en una dramática pelea.

