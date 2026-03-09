Síguenos:
¡Crack! Chileno Cristián Olivero se adjudicó el US Open de taekwondo

El nacional se quedó con el oro en la categoría -68 kilos.

¡Crack! Chileno Cristián Olivero se adjudicó el US Open de taekwondo
En una maciza actuación el taekwondista chileno Cristián Felipe Olivero se adjudicó el US Open de la especialidad en la categoría -68 kilos.

El deportista nacional venció en semifinales al japonés Rei Tsuruoka.

Luego en la final se enfrentó al estadounidense Maikol Rodriguez, a quien venció en una dramática pelea.

