¡Crack! Chileno Cristián Olivero se adjudicó el US Open de taekwondo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El nacional se quedó con el oro en la categoría -68 kilos.
En una maciza actuación el taekwondista chileno Cristián Felipe Olivero se adjudicó el US Open de la especialidad en la categoría -68 kilos.
El deportista nacional venció en semifinales al japonés Rei Tsuruoka.
Luego en la final se enfrentó al estadounidense Maikol Rodriguez, a quien venció en una dramática pelea.
