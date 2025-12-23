[VIDEO] Stephanie Vaquer visitó el Instituto Teletón

La superestrella de la WWE Stephanie Vaquer visitó este martes el Instituto Teletón, instancia donde compartió con pacientes, familias y personal del equipo que trabaja en la institución.

La ganadora del Campeonato Mundial Femenino de la empresa norteamericana asistió al Instituto con su cinturón de campeona con el cual diversos pacientes se fotografiaron.

Además, aprovechó de entregar los cuernos que donó en la Lucatón 2025.