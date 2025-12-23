Síguenos:
Tópicos: Deportes | Artes marciales

[VIDEO] Stephanie Vaquer visitó el Instituto Teletón

Autor: Redacción Cooperativa

Este martes la superestrella de la WWE compartió con pacientes, familias y personal de la institución.

[VIDEO] Stephanie Vaquer visitó el Instituto Teletón
La superestrella de la WWE Stephanie Vaquer visitó este martes el Instituto Teletón, instancia donde compartió con pacientes, familias y personal del equipo que trabaja en la institución.

La ganadora del Campeonato Mundial Femenino de la empresa norteamericana asistió al Instituto con su cinturón de campeona con el cual diversos pacientes se fotografiaron.

Además, aprovechó de entregar los cuernos que donó en la Lucatón 2025.

