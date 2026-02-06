Corte de Colombia autorizó extraditar a Chile a sospechoso del crimen del mayor Sánchez

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio luz verde este viernes a la solicitud de extradición del venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, supuesto miembro del Tren de Aragua, señalado de participar en el homicidio del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez.

El venezolano, de 29 años y conocido como "El Boti", es considerado uno de los líderes de Los Piratas de Aragua, una facción de la organización transnacional Tren de Aragua, de Venezuela con presencia en varios países de la región.

Asimismo es considerado uno de los autores del crimen de Ronald Ojeda, teniente retirado del Ejército venezolano que fue secuestrado y asesinado en Chile.

Orozco escapó de Chile luego del crimen del uniformado ocurrido el 10 de abril de 2024 en Santiago, cuando el mayor Sánchez intentó frustrar un robo en Quinta Normal.

Tras el crimen, el venezolano se dio a la fuga y era buscado por varios países hasta que fue detenido cuando se desplazaba en un bus intermunicipal en Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), el 23 de abril de 2024.

Según las autoridades, Orozco Castillo pretendía llegar a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, para luego seguir a Santa Marta, en el norte del país, y desde allí intentar ingresar a Venezuela.

En el momento de la detención, se identificó con una cédula falsa, pero los investigadores tenían certeza de que se trataba del presunto autor material del crimen, que había ingresado a pie horas antes a Colombia a través del puente fronterizo con Ecuador de Rumichaca, informó entonces la Policía colombiana.

Una vez la Procuraduría colombiana (Ministerio Público) determinó que la identidad del detenido coincidía con la persona requerida por Chile, solicitó a la Corte Suprema su extradición.

El Gobierno de Chile pidió su extradición en octubre de ese año, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó en abril que entregaría al requerido, quien también utilizaba el nombre falso de Yendris Segundo Paz Pérez.

El alto tribunal colombiano concluyó que la solicitud cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y por el tratado de extradición vigente entre Colombia y Chile, y señaló que los delitos por los que es requerido en Santiago también están tipificados en la legislación colombiana.

El concepto favorable no implica la entrega inmediata del detenido, pues la decisión final corresponde al Ejecutivo, que deberá resolver si concede o no la extradición y completar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Justicia.