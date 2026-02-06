UDI por subsecretarios y delegados de Kast: "Los partidos siempre quieren mayor participación"

El Presidente electo, José Antonio Kast, retornará a Chile este viernes de su gira por Europa y se prepara para el anuncio oficial de los 40 subsecretarios y 16 delegados regionales de su futuro Gobierno, en una ceremonia programada para el mediodía de este sábado.

Los equipos de avanzada del líder republicano evalúan una locación más amplia que la oficina de "La Moneda Chica" en Las Condes para albergar a las 56 futuras autoridades. Sin embargo, el proceso de elección de autoridades no ha estado exento de tensión.

Aunque los ministerios ya tienen nombres definidos -con la UDI liderando Interior (con Claudio Alvarado y Máximo Pavez) y Renovación Nacional (RN) en la Segpres (con José García Ruminot y Constanza Castillo)-, la inquietud se ha trasladado a la "segunda línea" del gabinete, puesto que sectores de la coalición reclaman que el exceso de perfiles técnicos en las subsecretarías y delegaciones podría dificultar la construcción de confianzas en el futuro Congreso.

Al respecto, el diputado Henry Leal (UDI) afirmó que "nosotros los partidos tenemos que estar disponibles siempre para apoyarlo (a Kast), decidimos ingresar al Gobierno sin condiciones. Por cierto, los partidos siempre quieren una mayor participación, eso es legítimo y siempre es así, pero hoy lo que corresponde es respaldar las decisiones que tome el Presidente de la República".

Desde RN, la diputada Ximena Ossandón señaló que "la experiencia nos indica que las lealtades se van construyendo, se construyen con gestos, con acciones, y eso -de alguna manera- se ve reflejado en los nombramientos de las distintas autoridades".

El regreso de Kast a Chile y críticas a la "batalla cultural"

El Presidente electo, José Antonio Kast, reforzó su concepto de "batalla cultural" en el discurso que concedió en la Cumbre Trasatlántica de Bruselas, en Bélgica, lo que provocó preocupación desde los sectores más liberales de la actual oposición.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) señaló que el Mandatario electo "ha mostrado distintos tipos de citas con líderes internacionales. Son parte de lo que es el proceso para poder instalarse también",

"Pero nosotros tenemos nuestra postura, nuestros principios, y vamos a defenderlos también en materia democrática, en no retroceder en los temas sociales y más allá de las ideologías que creo que sí en una parte sí le hicieron mal al país con dos procesos fallidos", matizó la parlamentaria.