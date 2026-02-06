Síguenos:
La formación de Colo Colo para recibir a Everton en el Monumental

Este sábado 7 de febrero Colo Colo recibe a Everton en el Estadio Monumental a las 20:30 horas. Esta es la formación que Fernando Ortiz utilizará para la segunda fecha de la Liga de Primera.

