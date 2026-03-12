Síguenos:
Tópicos: Deportes | Atletismo | Chile

Tres atletas representarán a Chile en el Mundial Bajo Techo de Polonia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ivana Gallardo, Martín Sáenz y María Ignacia Montt dirán presente en Polonia.

Tres atletas representarán a Chile en el Mundial Bajo Techo de Polonia
Tres atletas nacionales aseguraron su clasificación al próximo Mundial Bajo Techo de Atletismo, a realizarse entre el 20 y el 22 de marzo en la región de Kujawy-Pomerania, en Polonia.

La delegación chilena estará integrada por Ivana Gallardo, quien competirá en lanzamiento de la bala; el vallista Martín Sáenz, en los 60 metros vallas, y la velocista María Ignacia Montt en los 60 metros planos.

Los tres atletas representarán a Chile en una de las citas más importantes del atletismo bajo techo a nivel mundial, enfrentando a los mejores especialistas del planeta en sus respectivas pruebas.

