Tres atletas representarán a Chile en el Mundial Bajo Techo de Polonia

Tres atletas nacionales aseguraron su clasificación al próximo Mundial Bajo Techo de Atletismo, a realizarse entre el 20 y el 22 de marzo en la región de Kujawy-Pomerania, en Polonia.

La delegación chilena estará integrada por Ivana Gallardo, quien competirá en lanzamiento de la bala; el vallista Martín Sáenz, en los 60 metros vallas, y la velocista María Ignacia Montt en los 60 metros planos.

Los tres atletas representarán a Chile en una de las citas más importantes del atletismo bajo techo a nivel mundial, enfrentando a los mejores especialistas del planeta en sus respectivas pruebas.