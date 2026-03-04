Emmanuel Salinas y Lali Moratorio se coronaron campeones de El Paso Austral 2026

Con Ralún y la Pampa Linda en Argentina como punto de partida, El Paso Austral 2026 se consolidó el 27 y 28 de febrero como uno de los desafíos más duros y emblemáticos del trail sudamericano. La carrera, que cruza la Cordillera de los Andes por el histórico Paso de los Vuriloches, volvió a reunir a corredores de distintos países en un recorrido marcado por cambios climáticos, rio, barros y paisajes únicos de la Patagonia.

El deportista chileno Emmanuel Salinas obtuvo el primer lugar en la categoría masculina de los 70 kilómetros del gran evento de trail running El Paso Austral 2026. El corredor nacional completó el exigente trazado por la Patagonia en un tiempo de 8h11'33'', superando al argentino Alejandro René Vera y al chileno Santiago Federico Margozzini, quienes cerraron el podio.

La atleta uruguaya Lali Moratorio resultó la vencedora en la categoría femenina de la distancia principal al cruzar la meta en 10h01'04''. La representante de Uruguay lideró una jornada marcada por la complejidad técnica del terreno en Chile y Argentina, seguida por la corredora Ruth Irene Oñate Guerrero y la deportista María de los Angeles Giménez, en una ruta que incluyó al histórico Paso de los Vuriloches.

El evento deportivo también registró ganadores en otras categorías competitivas. En los 50 kilómetros, el corredor Yohany Melián lideró la clasificación masculina, mientras que la argentina Jaqueline Samanta Ortiz se impuso en damas.

En la distancia de 25 kilómetros celebraron los atletas Gerónimo Barraquero y Verónica Nieva, mientras que en los 10 kilómetros triunfaron Lucas Esteban Ajhuacho Vidal y Macarena Avendaño.

La edición 2026 reafirmó el posicionamiento de El Paso Austral, organizada por la marca North Face, como una experiencia deportiva integral, combinando alto rendimiento, naturaleza extrema e integración binacional, con un impacto creciente en el calendario del trail running internacional y en el desarrollo turístico de la zona sur del país.