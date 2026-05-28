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Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Endurance abrirá inscripciones para carrera de octubre en la montaña chilena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La prueba de trail running se realizará el 17 de octubre en la Región Metropolitana, con recorridos de 10K, 25K, 50K, 80K y la nueva distancia de 160K.

Endurance abrirá inscripciones para carrera de octubre en la montaña chilena
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Endurance, una de las carreras de trail running más importantes del calendario chileno, abrirá este viernes su proceso de inscripción para una nueva edición, que se realizará el próximo 17 de octubre en la Región Metropolitana.

La competencia volverá a tener como escenario la precordillera de Santiago, con recorridos que atravesarán senderos, ascensos técnicos y sectores característicos de la montaña capitalina.

Para 2026, la gran novedad será la incorporación de una exigente distancia de 160 kilómetros, el desafío más extremo del evento.

Las categorías disponibles serán 10K, 25K, 50K, 80K y 160K, con opciones para corredores que recién comienzan en el trail running y para atletas experimentados en pruebas de larga distancia. La información sobre recorridos, reglamento, categorías y valores de inscripción estará disponible en el sitio oficial de la carrera.

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