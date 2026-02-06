Huara será escenario del Maratón del Desierto más árido del mundo en 2026

En Huara, a 77 kilómetros de Iquique, se realizará el Maratón del Desierto, un evento deportivo único que busca unir running, territorio y turismo en uno de los paisajes más extremos del planeta. Un lugar reconocido como el desierto no polar más árido del planeta, con zonas que no registran precipitaciones desde hace más de 400 años.

La competencia se desarrollará en la Ruta A-412, un trazado que atraviesa kilómetros de silencio y vastedad, donde el entorno se convierte en un desafío tan determinante como la distancia misma.

El maratón del desierto contará con cuatro distancias, abiertas a distintos niveles de experiencia: 42 kilómetros, 21, 10 y 5. Para conocer más sobre la Maratón del Desierto, inscripciones y detalles del evento se puede escribir a avataproducciones@gmail.com