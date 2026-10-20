La Serena recibirá una inédita competencia de running de 24 horas ininterrumpidas

La Serena será escenario de una competencia de running de 24 horas ininterrumpidas, que reunirá a seis equipos de ocho corredores aficionados en el sector del Faro Monumental, desde el mediodía del sábado 24 hasta el mediodía del domingo 25 de octubre.

La actividad tendrá un formato particular: Los participantes deberán turnarse sobre cintas de correr para acumular la mayor cantidad de kilómetros durante un día completo. El equipo que registre la distancia total más alta será el ganador.

Cada conjunto contará con un capitán encargado de organizar los relevos, definir los tiempos de descanso y distribuir los turnos entre sus integrantes. La estrategia será fundamental para mantener el ritmo durante toda la jornada, especialmente en las horas de la madrugada.

La competencia estará abierta al público, que podrá acercarse al Faro Monumental para alentar a los participantes y seguir la evolución de los marcadores hasta el término del desafío, programado para el domingo al mediodía.

Las inscripciones están abiertas para equipos de ocho integrantes y deberán ser realizadas por sus respectivos capitanes. Los interesados pueden postular a través del sitio oficial de la competencia, que contempla cupos para seis equipos.