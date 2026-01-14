Tres imperdibles corridas para comienzos de este 2026

Este 2026 en Chile inicia con tres corridas imperdibles. Se trata de Run and Sand, el Medio Maratón de Valdivia y el Medio Maratón de Concepción, las cuales cuentan distancias para debutar, competir o buscar marca personal.

Con circuitos que cruzan playa, ciudad y parques urbanos, estas competencias abren el año con distancias para todos los niveles, desde quienes dan sus primeros pasos en un 3K hasta quienes se desafían en un 42K. Y para las más de 4,3 millones de personas afiliadas a Caja Los Andes, existen importantes descuentos que permiten acceder a estos eventos de forma más conveniente.

La temporada comienza en febrero con Run and Sand, una experiencia distinta a las corridas tradicionales, ya que se desarrolla íntegramente sobre arena. Este formato exige ajustar el ritmo y la técnica, convirtiéndose en un desafío físico mayor, ideal para quienes buscan una carrera exigente con el mar como escenario.

El evento contempla dos fechas: el domingo 1 de febrero en Papudo, con distancias de 3K y 7K, y el sábado 7 de febrero en el Faro Monumental de La Serena, con recorridos de 5K, 10K y 21K por el borde costero. Las inscripciones están disponibles en www.runnsand.cl, donde las personas afiliadas a Caja Los Andes pueden acceder a un 25% de descuento en el valor de inscripción.

Luego, el domingo 22 de febrero, se realizará el Medio Maratón de Valdivia en el Parque Helipuerto. Organizado por el Club Atlético Manuel Plaza, es uno de los eventos de running más antiguos del país y destaca por ofrecer una de las parrillas de distancias más completas del calendario, desde 3K hasta 42K.

Esta diversidad permite convocar tanto a corredores que se inician como a atletas experimentados que buscan ritmo y marca personal. El proceso de inscripción se encuentra disponible en www.mediomaratonvaldivia.cl, con precios preferenciales asociados a Caja Los Andes en todas las categorías.

Finalmente, continúa el Medio Maratón de Concepción, que se desarrollará el domingo 8 de marzo en el Parque Bicentenario. Esta fecha combina un ambiente masivo con un alto estándar competitivo, ofreciendo alternativas para el público familiar en 5K y desafíos mayores en 10K y 21K.

Estas últimas distancias están certificadas por World Athletics y cuentan con el patrocinio de la Federación Atlética de Chile, lo que permite que los tiempos obtenidos sean válidos a nivel oficial, posicionando a esta carrera como una de las más relevantes de la Región del Biobío.

Las inscripciones se realizan en www.mediomaratonconcepcion.cl, también con rebajas en todas las distancias para quienes accedan a los beneficios de Caja Los Andes.