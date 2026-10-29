Destacada atleta murió en el trágico accidente ferroviario que enluta a España

El atletismo español está de luto luego de confirmarse el fallecimiento de la joven atleta Julieta Gallego, de 24 años, quien perdió la vida en medio del grave accidente de tren registrado en la localidad de Urda, provincia de Toledo.

La noticia fue ratificada por medios hispanos y por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), confirmando que la saltadora de longitud, perteneciente a las filas del club AD Sprint de Madrid, figuraba en la nómina de víctimas fatales del siniestro, el cual ya suma 68 fallecidos.

Gallego era considerada una de las promesas del circuito hispano. En febrero de 2023 alcanzó el cuarto lugar en el Campeonato de España sub 23 de pista cubierta en Antequera, firmando un registro de 5,90 metros, dos años después de haber saltado 5,49 metros en el torneo autonómico madrileño. Además del salto largo, habitualmente participaba en pruebas de velocidad y vallas.

El presidente de la RFEA, Raúl Chapado, expresó su profundo dolor ante la trágica partida de la deportista en diálogo con el diario ABC: "El deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío", manifestó.

A través de sus canales oficiales, el organismo federativo dedicó un mensaje de condolencias a los afectados por la tragedia: "Desde la Real Federación Española de Atletismo nos sumamos al dolor y la conmoción por el trágico suceso ferroviario ocurrido en Toledo. Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas, y nuestro apoyo a todas las personas afectadas en estos momentos de dolor", concluyó la entidad.