El sueco Andreas Almgren y la keniana Sheila Chepkirui reinaron en el Maratón de Nueva York

El sueco Andreas Almgren, en su debut en la distancia, y la keniana Sheila Chepkirui, que conquistó su segundo título tras el de 2024, se proclamaron este domingo campeones del Maratón de Nueva York en su edición número 55.

Almgren, de 31 años, campeón mundial de la media maratón y europeo de los 10.000 metros este 2026, cruzó la meta con un tiempo de 2h06:01, por delante del italiano Yemaneberhan Crippa y del lesotense Kamohelo Mofolo.

"Es mejor de lo que jamás habría podido imaginar. Esto del maratón es realmente divertido", dijo Almgren en declaraciones a ESPN una vez cruzada la meta.

"Creo que nunca había vivido una carrera con tanta emoción. Cuando Benson (Kipruto) empezó a acelerar a falta de cinco kilómetros, sentí que tenía piernas para responderle. Así que fui respondiendo a cada uno de sus cambios de ritmo. Al llegar a la calle 59, empecé a abrir un pequeño hueco y pensé: 'Es el momento de atacar'", añadió.

El keniano Kipruto, campeón en 2025, no pudo sostener su propio ataque y acabó cuarto, fuera del podio por un segundo, rebasado por Mofolo en la línea de meta.

Es la primera vez desde 1994 que el podio masculino del Maratón de Nueva York no cuenta con ningún representante de Kenia.

El segunda de Chepkirui

Chepkirui y su compatriota Hellen Obiri repitieron un mano a mano como el de 2025, en el que la segunda pulverizó el récord de la prueba con 2h19:51.

Esta vez fue Chepkirui, de 35 años, quien volvió a reinar en el Central Park y recuperó la corona conquistada en 2024, que el año pasado pasó a manos de Obiri.

Chepkirui cruzó la meta con un tiempo de 2h23:36, por delante de la estadounidense Jessica McClain (2h24:42) y de Obiri (2h24:43), que se vino abajo en los últimos metros cediendo incluso esa segunda plaza.

"La última parte fue muy complicada. Tuve que tener paciencia porque sabía que Helen (Obiri) era muy fuerte, así que tuve que apretar al máximo hasta la línea de meta", dijo la keniana.

La uruguaya Julia Paternain, bronce en los Mundiales de Tokio, fue duodécima con un tiempo de 2h29:09 y la peruana Micaela Rivera Wood decimocuarta con 2h29:52.

La edición de este 2026 marcó además el 50 aniversario desde que la prueba salió del Central Park e inauguró el emblemático y duro recorrido por los cinco distritos de la ciudad (Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan).