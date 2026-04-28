Chile firmó una meritoria cuarta plaza en la final femenina del relevo 4x100

El equipo femenino chileno dejó una más que notable sensación a escasos días de su participación en el Mundial de Relevos, tras concluir este martes cuarto en la final de 4x100 de la Simbine Classic, disputada en la ciudad sudafricana de Pretoria, con un tiempo de 45.35 segundos.

El cuarteto integrado por Roxana Ramírez, Antonia Ramírez, Pilar Rodríguez y Belén Ituarte se quedó a 20 centésimas de podio, que completó el equipo local del Menlo Park con una marca de 45.15

Más lejos concluyeron "Las Pumas" de las ganadoras de la prueba, el conjunto sudafricano, que se impuso con un registro de 43.83 segundos a Hungría, segunda con un crono de 43.93.