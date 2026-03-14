Benjamín Hites se quedó sin correr en Nürburgring tras suspensión de la fecha de la NLS por mal clima

Por temperaturas bajo cero grados y nevazón en la región del circuito de Nordschleife, la primera fecha del Campeonato ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) fue cancelada. En los boxes se quedaron las 132 máquinas participantes, entre ellas el Porsche 911 GT3 del chileno Benjamín Hites (Black Falcon Team).

A medida que fue avanzando la mañana y cuando el reloj llegaba al mediodía en Alemania, hora de largada de la prueba, las condiciones de la pista mejoraron, pero las temperaturas se mantuvieron estables.

A esa hora ya se habían realizado dos reuniones entre los jefes de equipos, la organización y los fabricantes de neumáticos, quienes aconsejaron la cancelación de la carrera. De esta manera la dirección de competencia siguió la recomendación.

"Aunque la decisión final recae en nosotros, era importante discutir la situación con los participantes", dijo Christian Vormann, director deportivo de la VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring).

"Tras una vuelta de inspección, la dirección de carrera decidió que la pista era transitable. Los arcenes (sector estrecho y peligroso de Nürburgring) estaban libres de nieve y se estaba secando lentamente. Las opiniones entre los equipos eran diversas. Una votación mostró una ligera mayoría a favor de celebrar el evento. Al final, la advertencia de la industria de los neumáticos inclinó la balanza a favor de la cancelación", dice el comunicado oficial de la organización.

Por su parte, Benjamín Hites manifestó: "Se suspendió la carrera. Una pena. Desperté en la mañana pensando en correr la clasificación, pero lo primero que veo por la ventana es que todo estaba nevado. Ahí supe que se iba a postergar. Así que me tomé la mañana tranquilamente. Hablé con el equipo y me informaron que había reuniones. Al rato nos dijeron que se iban a efectuar las clasificaciones, pero también se suspendieron. Igual el clima estaba muy frío, entre que llovía y nevaba. Finalmente decidieron postergar la carrera hasta el próximo fin de semana".

La segunda ronda de la ADAC Nürburgring Endurance Series se celebra el próximo fin de semana (20 y 21 de marzo) con la presencia del campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, quien regresará al Infierno Verde con un Mercedes-AMG GT3.

Para la primera ronda de la NLS había 132 inscritos. Durante la semana aparecerá una nueva nómina de participantes con la presencia de Verstappen, donde nuevamente se juntarán en la pista con Benja Hites como ocurrió el año pasado.