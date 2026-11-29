El piloto chileno Nicolás Pino tuvo un desafortunado cierre en su primera fecha corriendo la Fórmula 2, debido a un problema técnico que le impidió completar el Gran Premio de Catar.

En la séptima vuelta el mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort) se estrelló contra la baranda y provocó un safety car que posteriormente derivó en una bandera roja, con el fin de reparar las protecciones al borde de la pista.

Durante aquella pausa el equipo de AIX Racing comenzó a trabajar en el monoplaza de Nico Pino. Aunque el nacional conversaba con una sonrisa, los problemas técnicos obligaron su abandono en la vuelta 23, a falta de nueve para el final.

Así, Pino cerró su primer fin de semana en la F2, con la cosecha de un puesto 18 en la carrera sprint de la jornada sabatina, que incluyó una penalización antes de la largada.

En cuanto al podio en Lusail, el ganador fue el irlandés Alex Dunne (Rodin) con un tiempo de una hora, 27 minutos, 37 segundos y 200 milésimas, seguido por el mexicano Noel León (Campos Racing) y el alemán Oliver Goethe (MP).

Pino tendrá la oportunidad de seguir sumando experiencia en monoplazas con la última fecha del calendario: El GP de Abu Dhabi el domingo 6 de noviembre, en el circuito de Yas Marina.