El piloto chileno Nicolás Pino terminó en el 18° puesto en su debut en la Fórmula 2, luego de completar las 23 vueltas de la carrera sprint disputada este sábado en el Circuito Internacional de Lusail, en Catar.

El representante de AIX Racing largó desde la última posición y sufrió una penalización por quedar fuera de su ubicación correspondiente en la grilla de partida. La prueba fue ganada por el noruego Martinius Stenshorne, seguido por el paraguayo Joshua Dürksen y el mexicano Noel León.

"Categoría desbloqueada. Debutamos en noviembre de 2026 en FIA Fórmula 2. Segundo día en el auto y mucho aprendizaje", expresó Pino en redes sociales, donde abordó su adaptación al monoplaza y los neumáticos, además de la sanción que recibió.

"Enchufándome en el ritmo y ya en la mitad le 'tomé la mano'. Al cierre, probando cosas para entender lo de mañana con cambio de compuestos. Y así, sin darnos cuenta, desde Lampa en una pista abandonada en mayo de 2013, pasamos por varios campeonatos mundiales y hoy en F2", agregó.

El nacional también agradeció a quienes lo acompañaron durante su trayectoria y el respaldo de los fanáticos. Pino volverá a la pista este domingo para disputar la carrera principal de la penúltima fecha del campeonato, nuevamente desde el último puesto de la grilla.