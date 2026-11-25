El automovilismo chileno sumó una importante noticia internacional tras confirmarse que Nico Pino disputará las dos últimas pruebas del Campeonato Mundial de Fórmula 2 junto al equipo AIX Racing, escudería que a partir de 2027 pasará a manos del piloto Lando Norris bajo la denominación LN Fusion.

El corredor nacional debutará en el monoplaza este mismo fin de semana en la penúltima fecha de la temporada, programada en el Circuito Internacional de Lusail, en Catar, y cerrará el calendario entre el 4 y el 6 de diciembre en el Circuito de Yas Marina, en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi.

Tras oficializarse su estreno en la categoría, Pino valoró las experiencias acumuladas a lo largo de su carrera: "Es muy significativo poder debutar en F2. Es una nueva etapa. He tenido la suerte de conducir desde autos de Fórmula hasta Hypercar. Cada persona y equipo que me ha tocado conocer me han dejado cosas importantes y sin duda, parte de todos ellos están conmigo ahora. Estoy por sobre todo agradecido".

El chileno desembarca en la Fórmula 2 luego de consolidar una destacada trayectoria en el automovilismo de resistencia, con un podio en las 24 Horas de Le Mans 2023, presencia en las 24 Horas de Daytona, experiencia como piloto de desarrollo en la Fórmula E, una relevante participación en la serie principal Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) a bordo de un Porsche 963 y su paso por el Campeonato IMSA de Resistencia junto a Porsche.

Al proyectar este nuevo desafío en la antesala de la máxima categoría, el nacional remarcó su entusiasmo por medirse ante antiguos rivales de su etapa formativa: "F2 es el último escalón antes de F1. Debutar ahora es una oportunidad para mí, que mi equipo y AIX me dan. Es una oportunidad para aprender. Es mi primera vez en este auto, con varios pilotos que competí en diversas etapas de mi carrera, así que estoy contento. Es un desafío, pero no conozco piloto en estas ligas que no esté en búsqueda de desafíos que lo quieran llevar a lo máximo. Paso a paso. El primer paso era estar y representar el sueño de muchos jóvenes por el mundo y miles de chilenos que se levantan todos los días a perseguir sus sueños".