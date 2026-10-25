Antonelli ganó el GP de Estados Unidos y quedó a un paso del título mundial de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes, conquistó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas de Austin, aunque deberá esperar para celebrar su primer título mundial.

El corredor de 20 años, que largó desde la pole position, consiguió su novena victoria de la temporada tras superar al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo, y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero.

Para asegurar matemáticamente el campeonato en Austin, Antonelli necesitaba ganar y esperar que su compañero George Russell terminara noveno o más atrás, además de que Lewis Hamilton no superara el quinto puesto. Sin embargo, Russell finalizó octavo y Hamilton cuarto, resultados que postergaron la definición del Mundial.

Con este resultado, Antonelli lidera el campeonato con 365 puntos, seguido por Russell con 242 y Hamilton con 241. El italiano cuenta con 123 unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor y podrá convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 en la próxima carrera.

La siguiente fecha del calendario será el Gran Premio de México, programado para el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Antonelli asegurará el título si termina entre los nueve primeros. En Austin, el argentino Franco Colapinto (Alpine) abandonó la competencia, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) concluyó decimonoveno.