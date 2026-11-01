Antonelli se consagró en el GP de México como el campeón más joven en la historia de la F1

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hizo historia en el Gran Premio de Ciudad de México al consagrarse como el campeón del mundo más joven de la Fórmula 1, asegurando matemáticamente la corona de la temporada 2026, a falta de cuatro carreras para el cierre del calendario.

Pese a llegar en el tercer puesto en el Autódromo "Hermanos Rodríguez", tras escoltar al vencedor Max Verstappen (Red Bull) y a Lewis Hamilton (Ferrari), el corredor de 20 años sumó los puntos necesarios para liquidar la definición por el título, en una jornada donde le bastaba cruzar la meta en el noveno lugar para conquistar el Mundial de la F1.

El oriundo de Bolonia acabó también con el récord que pertenecía al alemán Sebastian Vettel desde 2010 (campeón con 23 años y 134 días), convirtiéndose además en el primer piloto italiano en alzar el título de la máxima categoría desde Alberto Ascari en 1953.

El flamante monarca el festejo tras estirar una ventaja insalvable sobre su compañero George Russell y el propio Hamilton, coronando una campaña en la que acumula nueve victorias antes de afrontar el Gran Premio de Brasil el próximo fin de semana en Sao Paulo.