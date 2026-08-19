Carlos Sáinz renovó con Williams para la próxima temporada de Fórmula 1

El piloto español Carlos Sáinz acordó un nuevo contrato multianual con Atlassian Williams, informó este miércoles la escudería del Mundial de Fórmula 1, que ya había confirmado la continuidad del tailandés Alex Albon y mantiene la alineación para el 50° aniversario del equipo.

Sáinz, de 31 años, fichó en julio de 2024 tras correr con Ferrari y comenzó a correr para esta escudería en el Mundial de 2025 con dos podios en su haber, el primero en Bakú y el segundo en Catar, otro en una carrera al esprint, en Austin (Estados Unidos).

"Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos", aseguró Sáinz en declaraciones distribuidas por el equipo.

Según Williams, el piloto madrileño "ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de la reconstrucción del equipo, combinando un enfoque de ingeniería detallado con velocidad pura, una conducción fluida y una determinación implacable para mejorar el rendimiento en todas las áreas".