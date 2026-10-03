Murió alférez de reserva del Ejército tras sufrir descompensación en entrenamiento en Arica

El alférez de reserva Diego Aníbal Olivares Rojo falleció este sábado tras sufrir una descompensación de salud mientras participaba en ejercicios de instrucción y entrenamiento militar en la ciudad de Arica.

Según consignó Emol, el funcionario formaba parte de las filas de la Brigada Motorizada N.° 24 "Huamachuco".

Tras desvanecerse en pleno desarrollo de las actividades castrenses durante la mañana, fue derivado de urgencia hasta las dependencias del Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, donde se confirmó su muerte.

Frente a la gravedad de lo ocurrido, la comandancia de la brigada resolvió activar los protocolos legales e internos correspondientes para determinar la dinámica exacta del suceso.

A través de un comunicado oficial, la unidad militar detalló que "los antecedentes relacionados con este lamentable hecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar y, paralelamente, se dispuso el inicio de una Investigación Sumaria Administrativa, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos".

Junto con abrir las indagatorias de rigor, desde el mando de la Brigada Motorizada N.° 24 "Huamachuco" manifestaron su pesar por la pérdida del oficial de reserva y dieron cuenta del acompañamiento desplegado para su círculo cercano.