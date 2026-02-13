¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Los monoplaza de la Fórmula 1 ya están calentando motores para arrancar la temporada número 76, que contará con 22 pilotos en 11 equipos, con el debut de Cadillac como nueva escudería y Audi, que tomará el lugar de Sauber. Un mundial en donde regresarán Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas, y con Lando Norris defendiendo el título.

Las pruebas de pretemporada comenzaron a finales de enero en el circuito de Montmeló, en Barcelona, y esta semana los test continuaron en Sakhir, en Baréin.

El primer Gran Premio de la temporada será en marzo, en Australia, en el circuito de Albert Park en Melbourne y comenzará con las prácticas iniciales el jueves 5 de ese mes.

La clasificación será en la madrugada del sábado 7 de marzo, y la carrera para definir al primer ganador de los 24 grandes premios que se disputarán en la temporada arrancará a las 01:00 horas (04:00 GMT) el domingo 8 de marzo.

En el plano de las carreras, seis Grandes Premios tendrán "Sprint", y España tendrá dos competencias, en Barcelona y en Madrid, esta última reemplazando al GP de la Emilia-Romaña (Imola).

Por su lado, el campeón Norris defenderá su título con la escudería McLaren, escudado por Oscar Piastri.

El calendario de la Fórmula 1 para 2026