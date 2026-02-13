Síguenos:
Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este año el Mundial tendrá 24 grandes premios y competirán 22 pilotos en 11 equipos.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?
Los monoplaza de la Fórmula 1 ya están calentando motores para arrancar la temporada número 76, que contará con 22 pilotos en 11 equipos, con el debut de Cadillac como nueva escudería y Audi, que tomará el lugar de Sauber. Un mundial en donde regresarán Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas, y con Lando Norris defendiendo el título.

Las pruebas de pretemporada comenzaron a finales de enero en el circuito de Montmeló, en Barcelona, y esta semana los test continuaron en Sakhir, en Baréin.

El primer Gran Premio de la temporada será en marzo, en Australia, en el circuito de Albert Park en Melbourne y comenzará con las prácticas iniciales el jueves 5 de ese mes.

La clasificación será en la madrugada del sábado 7 de marzo, y la carrera para definir al primer ganador de los 24 grandes premios que se disputarán en la temporada arrancará a las 01:00 horas (04:00 GMT) el domingo 8 de marzo.

En el plano de las carreras, seis Grandes Premios tendrán "Sprint", y España tendrá dos competencias, en Barcelona y en Madrid, esta última reemplazando al GP de la Emilia-Romaña (Imola).

Por su lado, el campeón Norris defenderá su título con la escudería McLaren, escudado por Oscar Piastri.

El calendario de la Fórmula 1 para 2026

  • Gran Premio de Australia - 5 al 8 de marzo
  • Gran Premio de China (Sprint) - 13 al 15 de marzo
  • Gran Premio de Japón - 27 al 29 de marzo
  • Gran Premio de Bahrein - 10 al 12 de abril
  • Gran Premio de Arabia Saudita - 17 al 19 de abril
  • Gran Premio de Estados Unidos (Sprint) - 1 al 3 de mayo
  • Gran Premio de Canadá (Sprint) - 22 al 24 de mayo
  • Gran Premio de Mónaco - 5 al 7 de junio
  • Gran Premio de Barcelona - 12 al 14 de junio
  • Gran Premio de Austria - 26 al 28 de junio
  • Gran Premio de Gran Bretaña (Sprint) - 3 al 5 de julio
  • Gran Premio de Bélgica - 17 al 19 de julio
  • Gran Premio de Hungría - 24 al 26 de julio
  • Gran Premio de Países Bajos (Sprint) - 21 al 23 de agosto
  • Gran Premio de Italia - 4 al 6 de septiembre
  • Gran Premio de España - 11 al 13 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyan - 24 al 26 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur (Sprint) - 9 al 11 de octubre
  • Gran Premio de Las Américas - 23 al 25 de octubre
  • Gran Premio de México - 30 de octubre al 1 de noviembre
  • Gran Premio de Brasil - 6 al 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas - 19 al 21 de noviembre
  • Gran Premio de Catar - 27 al 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi - 4 al 6 de diciembre

