Universidad Católica quiere un nuevo triunfo a costa de Cobresal en la Liga de Primera

Universidad Católica visita a Cobresal este sábado, desde las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio El Cobre en El Salvador, por la tercera fecha de la Liga de Primera, con la misión de sumar un nuevo triunfo y meter presión en la parte alta de la tabla.

El cuadro cruzado, dirigido por Daniel Garnero, venció a Deportes Concepción la semana pasada y quiere seguir en la senda del triunfo para consolidar la idea de juego y mostrar sus credenciales como candidato al título.

Para el encuentro, Garnero tendrá una baja en la delantera, Clemente Montes, quien fue suspendido por dos fechas por la expulsión en el triunfo ante los penquistas. Su reemplazo será Diego Corral.

La formación que usará el técnico Daniel Garnero será con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel, Cristián Cuevas, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Diego Corral.

Cobresal, por su lado, debutó en el torneo con un triunfo ante Huachipato, pero viene de perder con Unión La Calera, por lo que necesita la victoria en casa para recuperar el rumbo y dejar la mitad de tabla.

La posible oncena que usará Gustavo Huerta será con Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Juan Fuentes, José Tiznado, Rodrigo Sandoval; César Yanis, Agustin Nadruz, Bryan Carvallo; Julián Brea y Steffan Pino.

El duelo será arbitrado por José Cabero, asistido por Emilio Bastías y Leslie Vásquez; el cuarto juez será Claudio Díaz, y el VAR estará a cargo de Nicolás Millas y Eric Pizarro.

Todos los detalles los podrás escuchar en la señal de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.