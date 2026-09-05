¿Cuándo y dónde ver al Rayo McQueen en el GP de Italia de la Fórmula 1?

El circuito de Monza tiene todo listo para albergar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, que contará con la especial participación del popular Rayo McQueen.

El ganador de siete Copas Pistón dentro del mundo de "Cars" dará una vuelta simbólica en la pista antes de la carrera programada para este domingo 6 de septiembre a las 10:00 horas de Chile (13:00 horas), cuya transmisión estará en la señal de ESPN por Disney+.

La presencia del "cuchau" de McQueen corresponde a una edición especial del safety car, a modo de conmemoración del aniversario número 20 de la primera película de la franquicia.