Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.6°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Atacama
Tópicos: País | Región de Atacama

Delincuente condenado por homicidio se fugó tras salir a bautizo de su hijo en Copiapó

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

Se trata de Nestor Jair Quiñones Hernández, de 21 años, condenado a 10 años de cárcel por homicidio calificado.

La autorización fue otorgada por el Juzgado de Garantía de Copiapó a petición de su defensa, sin embargo, no se realizó una audiencia previa que pudiera intervenir la Fiscalía.

Delincuente condenado por homicidio se fugó tras salir a bautizo de su hijo en Copiapó
 Carabineros

Carabineros difundió la identidad y fotografía del sujeto.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros difundió la identidad y fotografía de Néstor Jair Quiñones Hernández, de 21 años, condenado a 10 años de cárcel por homicidio calificado, quien se fugó tras ser autorizado a salir del recinto penitenciario para asistir a los preparativos y al bautizo de su hijo en Copiapó.

De acuerdo a la Fiscalía Regional de Atacama, la autorización fue otorgada por el Juzgado de Garantía de Copiapó a petición de la propia defensa del imputado, pero "sin la realización de una audiencia previa en que pudiera intervenir el Ministerio Público".

El órgano persecutor investiga este vacío procesal para esclarecer las circunstancias exactas de la fuga y determinar si hubo participación de terceros en el proceso, con miras a establecer eventuales responsabilidades penales.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó la situación en redes sociales y cuestionó la determinación del tribunal: "Ninguna consideración particular puede prevalecer sobre el bien común ni ignorar el riesgo que supone permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia".

La Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones y a Carabineros para dar con el paradero del sujeto, disponiendo diligencias dentro y fuera de la Región de Atacama.

Quiñones mide 1,83 metros, tiene contextura delgada, tez morena, cabello negro y una cicatriz visible en el pómulo izquierdo como seña particular, informó la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) de Carabineros.

La institución pidió a la ciudadanía no intentar abordar ni enfrentar al prófugo bajo ninguna circunstancia y canalizar cualquier antecedente directamente con Carabineros.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada