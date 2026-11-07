El Gran Premio de Sao Paulo renovó con la Fórmula 1 hasta 2035

En la antesala de su edición 2026, la Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) seguirá formando parte del calendario al menos hasta 2035, tras una nueva prórroga de cinco años con el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

La extensión del contrato "refleja el compromiso continuo de la ciudad de Sao Paulo y del promotor del Gran Premio", en una ciudad con 50 años de experiencia en la F1 y que mira al "el futuro del evento".

Como parte del acuerdo, la alcaldía de Sao Paulo, presidida por Ricardo Nunes, "seguirá realizando importantes inversiones para ofrecer un espectáculo de talla mundial, mejorando aún más la experiencia de los aficionados y los invitados en los próximos años".

La F1 recuerdó que en Brasil esta especialidad "sigue experimentando un fuerte crecimiento e impulso, con una base de aficionados de 75,8 millones, lo que supone un aumento interanual del 6,5 por ciento entre 2024 y 2025".

De esos aficionados, el 44 por ciento son mujeres y el 41 % tienen menos de 35 años. Este deporte cuenta además con casi 5,5 millones de seguidores brasileños en sus canales de redes sociales.

Durante los últimos cinco años el Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo ha registrado un aumento en el número de asistentes, hasta alcanzar los 303.627 en 2025, frente a los 291.717 del año anterior, indicaron una nota de prensa.

"La Fórmula 1 también genera un importante impacto económico en la comunidad local y, en un ámbito más amplio, el Gran Premio de 2025 supuso un impacto económico de 2.300 millones de reales para São Paulo, lo que supone un aumento del 9,7 % en comparación con el récord anterior de 2024", agregó la F1.