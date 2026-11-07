Estatua de Piñera quedará en línea con las de Aylwin y Alessandri

La estatua del fallecido expresidente Sebastián Piñera estará orientada hacia la Alameda y su ubicación prevista es detrás de los espejos de agua de la Plaza de la Ciudadanía, en línea con los monumentos de los exmandatarios Patricio Aylwin y Arturo Alessandri.

Según informó La Tercera, estos son algunos de los criterios contenidos en las bases del concurso para construir el monumento, que fueron aprobadas por la comisión encargada durante una reunión realizada la mañana del viernes.

El documento se publicará el jueves 7 de enero de 2027, fecha en que se abrirá la convocatoria para que los artistas presenten sus propuestas. La aprobación constituye un nuevo avance del proyecto, cuya ubicación en la Plaza de la Ciudadanía ya había sido definida.

El diseño deberá mantener armonía con los otros monumentos

Aunque las bases fijan requisitos técnicos y administrativos, algunos elementos del diseño quedarán a criterio del artista que se adjudique el proyecto.

Se espera, en todo caso, que la obra y su plinto -la base que la sostiene- mantengan armonía con las estatuas de Aylwin y Alessandri.

El calendario contempla enviar en mayo de 2027 la propuesta de adjudicación al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo encargado de velar por la protección de los monumentos nacionales.

Quiénes integrarán el jurado y cómo se financiará

El director del concurso será Alberto Cárcamo, exjefe de gabinete de Cecilia Morel.

El jurado estará integrado por los miembros de la comisión: Magdalena Piñera, hija del exmandatario; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; los senadores Luciano Cruz-Coke y Andrea Balladares; los diputados Jorge Alessandri y Luis Pardo; los exministros Alberto Espina y Rodrigo Hinzpeter; y el rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera.

La Ley 21.820, que autorizó el monumento, establece que la obra no será financiada por el Estado, sino "mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados".