Fallo judicial ordenó a la FIA y Fórmula 1 dar un millonario pago a Felipe Massa

El expiloto brasileño Felipe Massa logró que un juez de la corte superior ordene a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), a la administración de la Fórmula 1 y al ex dirigente Bernie Ecclestone pagarle 250.000 libras (casi $305.500.000 de pesos) en concepto de costas dentro del proceso judicial relacionado con el escándalo del Gran Premio de Singapur de 2008.

La decisión se enmarca en la demanda presentada por Massa, que reclama alrededor de 64 millones de libras (más de $78 mil millones chilenos) en daños y perjuicios por lo ocurrido en aquella carrera, conocida como el caso "Crashgate", que el brasileño considera le hizo perder el título mundial de pilotos.

El tribunal ya dictaminó en noviembre que el piloto brasileño puede intentar recuperar daños económicos derivados de la controversia, aunque rechazó su petición de que se declare oficialmente que debería haber sido el campeón del mundo de pilotos de 2008.

Massa sostiene que el resultado del campeonato de 2008 estuvo condicionado por lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur de aquel año, cuando el equipo Renault ordenó al piloto Nelson Piquet Jr. provocar deliberadamente un accidente para favorecer a su compañero Fernando Alonso, que ganó la carrera. A la postre, Lewis Hamilton fue el campeón del mundo por apenas un punto por encima de Massa.

Según la orden judicial conocida este sábado, los demandados deberán abonar esas 250.000 libras por los costes de la última fase del proceso y las partes deberán continuar intercambiando documentos y alegaciones.