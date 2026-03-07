Respaldo a candidatura de Bachelet será clave para posicionamiento de la futura oposición

A solo cuatro días del cambio de mando y la nueva constitución del Congreso, el actual oficialismo comienza a configurar su posición ante el futuro Gobierno, donde el respaldo a la candidatura la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU se vuelve un tema relevante para tomar posturas.

El próximo 11 de Marzo, 155 diputados y 23 senadores electos asumirán sus cargos, quienes ejercerán hasta el 2030, en el caso de diputados, y en el los senadores, hasta el 2034. En la Cámara Baja habrá una presencia relevante de los partidos de derecha, sumado a la irrupción sostenida del Partido de la Gente, por lo que desde la izquierda se organizan para definir posiciones frente a la Administración de José Antonio Kast.

Uno de los temas relevantes, es el apoyo que le dé el futuro Gobierno a la candidatura de la expresidenta a la ONU.

"Es una oportunidad histórica que pueda presidir una mujer chilena con la trayectoria de Bachelet, no solo como expresidenta de Chile, sino que también en los cargos que ella ocupó en Naciones Unidas. Me parece que la consecuencia inmediata (a no respaldarla) sería un rechazo unánime de todo el sector, y por tanto esa sería la respuesta, creo yo, que va a tener una oposición también mucho más dura", postuló el senador Juan Ignacio Latorre (FA).

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) planteó sus inquietudes respecto a derechos sociales: "La oposición debe ser muy firme en no aceptar, o a lo menos denunciar, cuando estos derechos se intenten arrebatar. No creo que haya de verdad presentaciones de proyectos de ley de parte del Ejecutivo que busquen garantizar más derechos a la población. Ojalá me equivocara, pero tengo casi la certeza de que no va a ser así".

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría puso sobre la mesa el proyecto de arresto domiciliario "humanitario" para reos adultos mayores, apuntando que la derecha está "dando señales equívocas".

"Tenemos que ser una oposición constructiva, que es distinto a ser colaboracionista de un gobierno que ya está dando, sobre todo sus parlamentarios, señales bastante equívocas. Sacar adelante un proyecto que busca dejar a criminales libres, eso ya forma parte de su agenda ideológica", sostuvo.

Asimismo, advirtió que "hacer una alianza más en la línea de Trump pone en riesgo a nuestro país en relaciones internacionales con otras potencias comerciales. Chile debe mantener un equilibrio en esa línea", afirmó.