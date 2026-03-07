María Corina Machado asistirá a investidura presidencial de José Antonio Kast

La líder opositora de Venezuela y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, asistirá a la investidura presidencial de José Antonio Kast en el Congreso Nacional, el próximo 11 de marzo, en atención a la "invitación especial" que hizo el Presidente electo.

En un comunicado, la vocería oficial de Machado detalló que la opositora tiene previstas otras actividades durante su visita en Chile, como el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo, sin precisar la fecha.

Las otras actividades de Machado en el país se "comunicarán oportunamente" a través de los canales oficiales, concluyó el comunicado.

Este sábado, miles de personas asistieron a un acto ciudadano de despedida organizado para Presidente Gabriel Boric, quien vive el último fin de semana como Jefe de Estado antes de darle la banda presidencial a Kast.

El traspaso de mando entre Boric y Kast ha estado marcado por la abrupta suspensión de la reunión entre ambos el pasado martes, donde tenían previsto abordar la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas.

"Es un emblema de paz, de la lucha por la libertad"

Por su parte, el Presidente electo José Antonio Kast destacó la participación de Machado en su investidura presidencial, tras su participación en la cumbre "Escudo de las Americas" en Miami.

"La invitamos de nuestro equipo protocolar. Ahí darle las gracias a todo el equipo que ha trabajado en el tema protocolar que lleva tiempo. Ella confirmó que asistía, lo cual nos alegra", afirmó.

En ese sentido, destacó que Machado "es un emblema de la paz, de la lucha por la libertad y nos parece muy bien que se vaya reconociendo todo el trabajo que hizo, porque todo lo que se ha venido haciendo permitió que se terminara con la narco-dictadura de Nicolás Maduro".