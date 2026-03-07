George Russell se quedó con la "pole position" en el inicio de la temporada en Australia

El piloto británico George Russell (Mercedes) saldrá primero en el Gran Premio de Australia después de llegar con un tiempo de 1:18.518 en la ronda clasificatoria de la carrera que abre la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El corredor de 28 años superó en el circuito de Albert Park a su nuevo compañero de equipo, el joven italiano Kimi Antonelli, por 293 milésimas.

En la segunda fila de la parrilla estará una de las sorpresas de la jornada, el francés Isack Hadjar (Red Bull), al que acompañará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en la cuarta ubicación.

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación en la Q1 de Max Verstappen (Red Bull), quien tras un bloqueo de sus ruedas traseras terminó contra el muro en la primera curva, quedando fuera prematuramente.

Los McLaren de Oscar Piastri y el vigente campeón mundial, Lando Norris, partirán desde la tercera línea (5° y 6°), luego de que el británico se viera afectado en la Q3 por un incidente con una pieza del monoplaza de Antonelli que dañó su rueda delantera.

El inglés Lewis Hamilton, en su segunda temporada con Ferrari, saldrá séptimo, seguido por el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls).

La gran carrera se celebrará este domingo 8 de marzo, a las 01:00 horas de Chile (04:00 GMT) en el circuito de Melbourne.