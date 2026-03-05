Hamilton aseguró que la temporada 2026 será la más desafiante de su carrera

El piloto inglés Lewis Hamilton, integrante de la escudería Ferrari, afirmó este jueves en Melbourne que la presente temporada de Fórmula 1 representará el mayor reto de su trayectoria profesional. El siete veces monarca de la categoría abordó el impacto del nuevo reglamento técnico en el circuito de Albert Park, previo al inicio de las competencias oficiales en Australia este domingo.

El deportista de 41 años explicó que las modificaciones en chasis y unidades de potencia superan con creces otros cambios normativos vividos anteriormente en Europa y el resto del mundo. El nuevo marco técnico introdujo monoplazas más ligeros, estrechos y con menor carga aerodinámica, además de motores V6 Turbo que reparten su potencia de forma equitativa entre la combustión y la parte eléctrica.

Lewis Hamilton realizó una profunda reflexión sobre su rendimiento anterior con Ferrari, donde no consiguió victorias ni podios. "Tuve que redescubrirme a mí mismo. Esa persona ya no está y no quiero verla de nuevo. Aprendimos mucho del año pasado, dejamos atrás lo malo y avanzamos con lo bueno en esta etapa de mi vida", confesó el referente de Gran Bretaña en la rueda de prensa oficial.

El volante de la escuadra de Maranello manifestó una actitud positiva para enfrentar los desafíos en Oceanía pese a que los nuevos vehículos serán más lentos. El equipo técnico trabajó en la precisión de los componentes para adaptarse a la falta de efecto suelo y las nuevas características de los circuitos que componen el calendario de la Fórmula 1 en la presente temporada.

Finalmente, el corredor de Ferrari subrayó que el objetivo primordial de la delegación es volver a lo más alto del podio en el Estadio motor de Australia. Lewis Hamilton aseguró que se siente preparado y consciente de lo que debe realizar en la pista para competir por el triunfo, en un año marcado por la incertidumbre que generan las nuevas regulaciones de la industria automovilística.