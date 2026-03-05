EE.UU. confirmó delegación para el cambio de mando en Chile sin Marco Rubio

Estados Unidos confirmó la delegación oficial que asistirá al cambio de mando presidencial del próximo 11 de marzo en Chile, instancia en la que asumirá la Presidencia José Antonio Kast.

La comitiva será encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau, quien representará a Washington en la ceremonia que se realizará en Valparaíso.

El anuncio se conoció a pocas horas de que Kast viaje a Miami para participar en la cumbre "Escudo de las Américas", organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

La delegación estadounidense estará integrada además por el embajador en Chile, Brandon Judd; el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak; el subsecretario para Asuntos Económicos, Caleb Orr; y el subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire.

A ellos se sumarán la asesora del Departamento de Guerra Viviana Bovo y Matthew Rhodes, jefe de gabinete de la oficina del consejero del Departamento de Estado.

En un primer momento se había especulado que la delegación sería encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien Kast se reunió en 2021 cuando el actual presidente electo era candidato y Rubio se desempeñaba como senador.

El nombre de Landau también había aparecido en la agenda bilateral en noviembre pasado, cuando el subsecretario lamentó los cuestionamientos realizados por el presidente Gabriel Boric a Trump durante su intervención en la cumbre climática COP30 en Brasil.

En esa ocasión, Boric afirmó que el mandatario estadounidense había dicho en la Asamblea General de la ONU que "la crisis climática no existe", lo que calificó como "mentira".

Ante esas declaraciones, Landau sostuvo que el comentario demostraba "lo bajo que ha caído la relación" entre ambos países.

Republicanos descartó que participación de Kast en cumbre de Trump sea "ideológica"

Por otro lado, el Presidente electo viajará en las próximas horas a Miami para participar de la cumbre "Escudo de las Américas", organizada por Trump. El último viaje internacional antes de asumir el cargo ha sido criticado por el actual oficialismo en medio del complejo contexto internacional.

Sin embargo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, descartó que se trate de un viaje ideológico y aseguró que el futuro Gobierno intentará fortalecer las relaciones internacionales, incluso con China.

"Para nadie es sorpresa que durante los cuatro años de Gobierno del Presidente Boric ha existido un maltrato voluntariamente buscado de las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos. Eso nos obliga a reconstruir una relación con un país tremendamente importante. Reunirse con el presidente de Estados Unidos, reunirse con el presidente de Brasil, la verdad es que es absurdo pensar que podría tratarse o asignarle una connotación ideológica", señaló.

En esa línea, afirmó que "el hecho de que nosotros tengamos que reconstruir con toda la fuerza la relación con Estados Unidos no implica que no hagamos el mismo esfuerzo por profundizar la interacción comercial con China, que es también un propósito de la futura administración".